Вчера, 11 ноября, на улице Крылова в Николаеве тушили крышу заведения.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18:07. На место выехали очередные караулы 2 и 3 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра. Возгорание ликвидировали в 18:47 на площади 10 квадратных метров, его вызвало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в среду утром, 3 ноября, произошел пожар в троллейбусном депо, горел ремонтный цех.