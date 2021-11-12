В поселке Маневичи Волынской области школьник распылил газовый баллончик в помещении класса, отравление заработали 15 учеников.

Об этом передает «Суспільне».

Подросток пшикнул перцовым газом 11 ноября, дети попытались срочно проветрить помещение, но вещество утекло в коридор, где проходили другие дети.

В общей сложности аллергия проявилась у нескольких человек, остальным медики поставили диагноз немедикаментозное отравление. Большинство детей отпустили по домам.

— Их осмотрели дежурный врач, педиатр и реаниматолог. Десятерых после оказания помощи, в том числе противоаллергических препаратов, отпустили домой, а еще пятерых оставили под наблюдением в больнице, — заявил директор больницы, куда свезли детей.

В полиции изучают инцидент и готовятся дать ему правовую оценку.

Напомним, в одной из школ Винницы старшеклассница распылила баллончик с перечным газом, который ей подарили на День Святого Николая.