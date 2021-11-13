В субботу, 13 ноября, правоохранители Николаевской области разоблачили двух жителей Вознесенска, которые хранили у себя дома около 4 килограмм каннабиса.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей 39 и 18 лет, во время обыска в их домах нашли около 4 килограмм каннабиса, цена которого составляет более 400 тысяч гривен. Также обнаружили специально оборудованный бокс, в котором высушивали наркотическое растение.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу. В дальнейшем будут приниматься меры по привлечению фигурантов к уголовной ответственности по статье 309. Самое суровое наказание, которое грозит жителям Вознесенска — до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, в октябре в Николаевской области раскрыли преступную группировку наркоторговцев, которая специализировалась на выращивании и сбыте конопли.