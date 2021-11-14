В субботу, 13 ноября, группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока силой прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина/

Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши в Twitter.

— Вчера около 17 часов, около Стажины в Польшу ворвались 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, принял участие 21 полицейский, а также военные и пограничники, — отметили в полиции.

Сообщается, что правоохранители задержали 22 гражданина Ирака.

Ранее польская полиция заявила, что нашла на границе с Беларусью тело молодого сирийца. Причины и обстоятельства его смерти пока не известны.