Сегодня ночью, 14 ноября, в сауне одной из гостиниц Николаева Николаеве во время конфликта был убит 23-летний отдыхающий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

В сауне отдыхала компания молодых людей из четырех человек отдыхала и употребляла алкоголь

— В какой-то момент двое молодых людей начали ссориться, потом возникла потасовка, во время которой один другого ударил ножом в шею и спину. От полученных ранений 23-летний парень скончался на месте, а злоумышленник, поняв, что натворил, пытался сбежать — ему помешали это сделать присутствующие, — говорится в сообщении.

Полицейские доставили злоумышленника в участок, где по согласованию с окружной прокуратурой его задержали следователи в порядке статьи 208 УПК Украины.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

В натоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сын адвоката из Южноукраинска Евгений Семенов смертельно ранил ножом 25-летнего жителя Николаева за то, что тот сделал ему замечание за рукоприкладство.