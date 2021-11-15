В эти выходные группа противников вакцинации против COVID-19 пыталась помешать работе пункта вакцинации, оборудованном в гипермаркете «Эпицентр» в Николаеве. Из здания магазина их выдворили охранники и патрульные полицейские.

Об этом сегодня, 15 ноября, в ходе брифинга рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

— Мракобесие продолжается у некоторых антивакцинаторов. Уже не знаешь, что у них в голове. В эти выходные они заявились в «Эпицентр», мешали там работать, мешали вакцинировать в прекрасно оснащенном пункте вакцинации, который создали наши медработники вместе с администрацией магазина. Они вели себя там неподобающе, поэтому были вышвырнуты охраной и полицией оттуда, — рассказал Юрий Гранатуров.

Вице-губернатор предупредил, что подобные выходки противников вакцинации будут жестко пресекаться полицией.

— Что ж это такое?! Почему некоторые люди считают, что могут решат не только за себя, но и за других. Терпеть это никто не будет, — возмутился Юрий Гранатуров.

Напомним, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.