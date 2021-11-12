Вчера, 11 ноября, группа противников вакцинации, возглавляемая псевдо семейным врачом Оксаной Винник, устроила скандал в здании Николаевской областной станции переливания крови. Так называемые «антикваксеры» срывали с врачей маски, на место пришлось вызвать полицию для их усмирения.

Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе брифинга рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

— Вчера произошел инцидент на станции переливания крови. Так называемая «семейная врач» (Оксана Винник, — прим.), которая так рьяно несла чушь на митинге антивакцинаторов, вчера устроила очень большой конфликт на станции переливания крови. Они посрывали там маски с некоторых врачей. Была вызвана полиция, их (противников вакцинации, — прим.) там привели всех в чувства. Это уже безобразие, которое будет пресекаться правоохранительными органами, согласно всем требованиям действующего Законодательства, — рассказал Юрий Гранатуров.

Он также добавил, что Оксана Винник, которая на митинге антивакцинаторов в Николаеве представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы, не значится ни в одном реестре и врачом не является.

— Она не является никаким семейным врачом и ни в одном реестре не значится. Не доверяйте шарлатанам, не доверяйте всяким там балаболам, которые из различных мотиваций ходят на площади и рассказывают какую-то алхимию, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни, — акцентировал Юрий Гранатуров.

Напомним, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

На этом митинге упомянутая Оксана Винник заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Тогда она «хвасталась», что за все 8 лет работы врачом ни разу не надевала маску.

— За все восемь лет я ни разу не надевала намордник (маску, — прим.). У меня были такие преподаватели, которые никогда не надевали намордники. Особенно инфекционисты, — заявила Оксана Винник.

Кроме того, Оксана Винник угрожала семейным врачам, которые работают в поликлиниках Николаева. «Коллега» заявила, что те могут поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.