В Николаеве проходит митинг против вакцинации от COVID-19 и ограничительных мер, введенных из-за пандемии. В понедельник, 8 ноября, на Соборной площади собралось около 100 человек без масок.

Об этом сообщает корреспондент НикВести с места событий.

Выступающие на митинге утверждают, что что обязательная вакцинация является нарушением прав человека. Они против принуждения к ношению масок и вакцинированию. Кроме того, они призывают полицию стать на их сторону.

У микрофона выступил Альберт Панченко, брат депутата горсовета от «Пропозиции» Федора Панченко и помощник депутата горсовета Наталии Горбенко.

Большинство из них пришли на акцию без маски и не соблюдают необходимую социальную дистанцию. К собравшимся на площадь вышел первый заместитель городского головы Виталий Луков.

Митингующие собирают подписи под обращением в городской совет против принудительной вакцинации. Собравшиеся называют прививку «жижей».

Ранее сообщалось, что Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что почти 835 тысяч работников сферы образования вакцинировались от коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.