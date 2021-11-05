Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что почти 835 тысяч работников сферы образования вакцинировались от коронавируса COVID-19.

Об этом идет речь видеорлике Министерства образования.

Министр подчеркнул, что почти 92% учителей школ получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью вакцинированы — 73,5% или более 474 тысяч учителей.

Самые высокие показатели в Хмельницкой и Киевской областях (почти 97%), а также в Киеве (96%), Донецкой (95,4%) и Харьковской областях (94,5%).

Напомним, ранее в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.