Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что почти 835 тысяч работников сферы образования вакцинировались от коронавируса COVID-19.
Об этом идет речь видеорлике Министерства образования.
Министр подчеркнул, что почти 92% учителей школ получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью вакцинированы — 73,5% или более 474 тысяч учителей.
Самые высокие показатели в Хмельницкой и Киевской областях (почти 97%), а также в Киеве (96%), Донецкой (95,4%) и Харьковской областях (94,5%).
Напомним, ранее в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.
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Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что почти 835 тысяч работников сферы образования вакцинировались от коронавируса COVID-19.
Об этом идет речь видеорлике Министерства образования.
Министр подчеркнул, что почти 92% учителей школ получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19. Полностью вакцинированы — 73,5% или более 474 тысяч учителей.
Самые высокие показатели в Хмельницкой и Киевской областях (почти 97%), а также в Киеве (96%), Донецкой (95,4%) и Харьковской областях (94,5%).
Напомним, ранее в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.