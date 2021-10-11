В Николаевской области наблюдается самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.

Две или одну дозу вакцины в регионе получили уже 98% работников образования, написал в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По Украине этот показатель составляет 84%. На втором месте после Николаевщины идут Харьковская область — почти 91%, Луганская — 90%, Донецкая — 89,6%.

Министр отметил, что сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:

Херсонская — 73% вакцинированных педагогов;

Ровенская — 74,3%;

Волынская — 76%;

Ивано-Франковская — 77,8%;

Одесская — 78,3%;

Львовская — 79%.

Также по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся на пороге восстановления очного учебного процесса.

Напомним, что по состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.