В Николаевской области наблюдается самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.
Две или одну дозу вакцины в регионе получили уже 98% работников образования, написал в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По Украине этот показатель составляет 84%. На втором месте после Николаевщины идут Харьковская область — почти 91%, Луганская — 90%, Донецкая — 89,6%.
Министр отметил, что сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
Также по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся на пороге восстановления очного учебного процесса.
Напомним, что по состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
В Николаевской области наблюдается самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.
Две или одну дозу вакцины в регионе получили уже 98% работников образования, написал в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По Украине этот показатель составляет 84%. На втором месте после Николаевщины идут Харьковская область — почти 91%, Луганская — 90%, Донецкая — 89,6%.
Министр отметил, что сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей пока не достигли отметки в 80%. А именно:
Также по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн режиме. Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся на пороге восстановления очного учебного процесса.
Напомним, что по состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что учителей городских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.