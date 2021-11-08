Семейные врачи, которые работают в поликлиниках Николаева, могу поплатиться за то, что признают существование коронавируса и за то, что лечат от него людей.

Такие угрозы сегодня, 8 ноября, озвучила одна из участниц митинга антивакцинаторов в Николаеве Оксана Винник, которая представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы.

На видео, которое опубликовала журналист «Суспільне Миколаїв» Ирина Федоровская, якобы семейный врач говорит, что некоторые ее коллеги совершают преступление, признавая существование COVID-19.

— Если вы идете по этому преступному пути, значит вы не удивляйтесь, если вам кто-то проломит голову топором или молотком, либо вас будут вешать на первой попавшейся ветке. Посмотрите, сколько у нас есть столбов. Каждому из вас будет место. Я не хочу принимать участие в том, чем вы все занимаетесь, — заявила Оксана Винник.

Оксана Винник также «похвасталась», что за все 8 лет работы врачом ни разу не надевала маску.

— За все восемь лет я ни разу не надевала намордник (маску, — прим.). У меня были такие преподаватели, которые никогда не надевали намордники. Особенно инфекционисты, — заявила Оксана Винник.

Как сообщалось, Оксана Винник также заявила, что коронавирус — это миф и его не существует. При этом, ни в одной поликлинике Николаева и области мы не нашли семейного врача с таким именем. Со слов организаторов митинга, Оксана Винник в настоящее время занимается поиском работы и нигде не работает, однако якобы имеет 8-летний стаж работы семейным врачом.