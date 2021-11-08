Сегодня, 8 ноября, во время митинга противников вакцинации от COVID-19 на Соборной площади в Николаеве одна из участниц Оксана Винник, которая представилась семейным врачом с 8-летним стажем работы, заявила, что коронавирус — это миф и его не существует.

Видео выступления участницы митинга опубликовала журналист «Суспільне Миколаїв» Ирина Федоровская.

— Никакого вируса на данный момент не было выявлено. Чтобы вы понимали, на сайтах Министерства охраны здоровья нашей страны и других стран мира: Америки, Европы, — таких данных нет. То, что они рисуют нам картинки, извините, я тоже сейчас выйду и скажу: «Вот новый вирус я вам нашла, теперь будем лечиться от него!». Что касается ПЦР-тестов, запомните, раз и навсегда: какие-либо экспресс-тесты не могут иметь под собой оценку и не могут ставить диагноз, на который мы проверяем человека. Ели вы возьмете любой тест, экспресс-тест, там четко в инструкции написано, что данный тест не является 100%-м результатом на данный диагноз. Диагноз ставит врач, — завила Оксана Винник.

Отметим, что ни в одной поликлинике Николаева и области мы не нашли семейного врача с таким именем.

В комментарии к публикации Ирина Федоровская написала, что со слов организаторов митинга, Оксана Винник в настоящее время занимается поиском работы и нигде не работает, однако якобы имеет 8-летний стаж работы семейным врачом.

Как сообщалось, в понедельник, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.