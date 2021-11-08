Альберт Панченко/Фото со страницы в Facebook

В понедельник, 8 ноября, в Николаеве прошел митинг противников вакцинации, одним из инициаторов которого выступил Альберт Панченко, помощник депутата горсовета от «Слуги народа» Наталии Горбенко.

Как сообщалось, на Соборной площади собралось около 100 человек без масок. Люди выступили против принуждения к ношению масок и вакцинированию. На фото, опубликованных николаевскими изданиями ИншеТВ, Новости-N и Свидок.Info видно, что перед собравшимися выступил Альберт Панченко. Во время митинга он заявлял, что кампания вакцинации, которую проводит правительство, нарушает Конституцию Украины и в принципе права человека.

Отметим, что на сайте Николаевского горсовета указано, что человек с таким же именем и фамилией является помощником депутата Натальи Горбенко. Он является далеко не новым человеком в команде депутата, так как по данным сайта «Посипаки-2» был ее помощником и в прошлом созыве, когда Наталья Горбенко была в партии «Самопомощ».

Альберт Панченко на митинге антивакцинаторов (слева)

На своей странице в соцсети Facebook он активно публикует материалы, пропагандирующие отказ от вакцинации.

«Сегодня мне приходится давать очень много советов, как защитить себя от беззакония. И да, я сам долго этому учился. Я ощущаю огромную ответственность за свои слова, потому что понимаю, как трудно будет человеку плыть против течения. Я уверен, нам стоит бороться за свои конституционные права. Я призываю вас и я делаю это сам», — пишет он в одном из своих постов.

В записях, которые он репостит, утверждается, что вакцины содержат «биочипы», а апельсиновый сок и кока-кола дают положительные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Некоторые посты Альберта Панченко модерация Facebook отметила как содержащие ложную информацию.

Отметим также, что Альберт Панченко является родственником депутата горсовета от «Пропозиции» Федора Панченко.

Напомним, что Альберт Панченко был замечен на митинге в поддержку Александра Сенкевича после его отставки 15 октября 2017 года.