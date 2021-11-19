Польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы. Гражданин Украины задержан в селе Боратынец-Ляцки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польские СМИ.
Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств.
Кроме того, польская полиция задержала двух немцев. При осмотре их машины в Милейчицах полиция обнаружила мигрантов: один из них лежал под одеждой, другой — в специальном тайнике.
Напомним, Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам, пытающимся попасть в Польшу с территории Беларуси.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Польская полиция задержала двух немцев и украинца за помощь мигрантам в незаконном переходе границы. Гражданин Украины задержан в селе Боратынец-Ляцки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польские СМИ.
Гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Польше, сообщил полицейскому, что везет четырех иностранцев. Мужчина был задержан, а его автомобиль отбуксирован на стоянку вещественных доказательств.
Кроме того, польская полиция задержала двух немцев. При осмотре их машины в Милейчицах полиция обнаружила мигрантов: один из них лежал под одеждой, другой — в специальном тайнике.
Напомним, Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам, пытающимся попасть в Польшу с территории Беларуси.