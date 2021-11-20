В Киеве на заводе «ЭМКО» тяжелый станок упал на людей. В результате погибло двое рабочих.

Об этом говорится в сообщении КАСС «Киевская служба спасения».

Отмечается, что трагедия на заводе «ЭМКО» по улице Олексы Тихого, 99 произошла в результате нарушения правил техники безопасности.

— Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте, — говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные подразделения КАСС «Киевская служба спасения», ГУ ГСЧС в Киеве и представители полиции.

Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

— Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час, — уточнили спасатели.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

— Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спасатели помогли николаевцу, который пробил руку прутом на воротах и застрял.