Во Львове днем 21 ноября прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.
Об этом сообщает местное издание «Варта 1».
Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.
— Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, — не что иное чем пыль, которую подняло в воздух, — сказало руководство завода.
Никакой угрозы жизни и здоровью людей, как отметило руководство завода, нет. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.
Напомним, летом в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Во Львове днем 21 ноября прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.
Об этом сообщает местное издание «Варта 1».
Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.
— Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, — не что иное чем пыль, которую подняло в воздух, — сказало руководство завода.
Никакой угрозы жизни и здоровью людей, как отметило руководство завода, нет. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.
Напомним, летом в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.