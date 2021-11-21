Во Львове днем 21 ноября прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.

Об этом сообщает местное издание «Варта 1».

Руководство завода рассказало, что взрыв прогремел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.

— Это вызвало такой значительный хлопок, который собственно слышали жители района. Облако, которое могли наблюдать, — не что иное чем пыль, которую подняло в воздух, — сказало руководство завода.

Никакой угрозы жизни и здоровью людей, как отметило руководство завода, нет. На месте происшествия находились полиция, спасатели и медики, но после объяснений руководства они покинули территорию завода.

Напомним, летом в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.