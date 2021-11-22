В американском штате Висконсин, в городе Вокеша проходило мирное шествие, когда в него врезалась машина. Пострадали больше 40 человек, есть погибшие.

Об этом пишет Milwaukee Sentinel Journal.

Видео, размещенное в сети, показало, как красный джип врезался в парад и, по всей видимости, сбил более десятка человек. Еще одно видео показало, как автомобиль врезался в ограждение, и были видны выстрелы, произведенные полицией.

— Мы видели джип ... который просто давил на газ и мчался на полной скорости по маршруту парада. А потом мы услышали громкий хлопок, оглушительные возгласы и крики людей, сбитых машиной, — рассказала местная жительница газете Milwaukee Sentinel Journal.

Женщина сообщила, что машина на полном ходу въехала в группу девочек-танцовщиц в возрасте от 9 до 15 лет. Полиция пока не предоставила информации о возможном мотиве. Начальник полиции сказал, что неясно, было ли дело связано с терроризмом. Он отказался вдаваться в подробности об убитых до того, как узнали их семьи. По его словам, полиция обстреляла машину, пытаясь ее остановить.

Незадолго до полуночи администрация города Вокеша назвала количество погибших.

— На данный момент мы можем подтвердить, что 5 человек погибли и более 40 получили ранения. Однако эти цифры могут измениться по мере сбора дополнительной информации, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, в центре Хельсинки неизвестный мужчина на автомобиле врезался в пешеходов.