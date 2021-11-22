Сегодня утром, 22 ноября, на улице Ушакова в Николаеве загорелся гараж.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о возгорании поступило на спецлинию «101» в 5:12. На место прибыли сотрудники 5-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей, 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра. Выяснилось, что огонь перекинулся на перекрытия жилого дома.

Пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали в 5:51, его причины выясняются. Также на приусадебном участке нашли мужчину без сознания с ожогами конечностей. Его госпитализировали на «скорой».

Напомним, в ночь на 19 ноября в пожаре в Николаеве задохнулся человек.