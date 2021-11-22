В Днепре в районе ТРЦ «Дафи» разгневанный клиент с ножом пошел на курьера от Glovo, тот выхватил шумовой пистолет и несколько раз спустил курок.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на собеседников в полиции.

Сообщается, что развозчик заказов несколько раз выстрелил и уехал от человека с холодным оружием, который успел порезать шины автомобиля курьера.

Рядом находился патруль полиции, которому местный житель заявил, что виновным в конфликте был доставщик, который беспричинно выстрелил.

Однако сам сотрудник сервиса Glovo вскоре явился в полицию и заявил о самообороне. По его словам, пистолет он вытащил только после того, как увидел нож в руках у надвигающегося клиента.

Правоохранители изъяли и нож, и пистолет. А также занялись выяснением обстоятельств потасовки.

Как сообщалось, курьерская служба, осуществляющая доставку еды из McDonald’s, привезла сотрудникам Верховной Рады пакеты, на которых было написано известное матерное слово.