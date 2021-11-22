Четвероклассница одной из черноморских школ съела 4 магнита. Три дня она ходила без симптомов, на четвертый — положили в реанимацию.

Об этом информирует ТСН.

В школе заявили, что ученица сделала это во время урочного времени.

— В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитика, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы, — заявили в администрации.

Мать ребенка заявила, что врачи дают положительный прогноз на выздоровление после операции.

— Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации, когда попадает постороннее тело, по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время притяжения, — написала родительница.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске медики прооперировали пятилетнего мальчика, который проглотил семь магнитных шариков из игрушки.