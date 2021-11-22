В Днепропетровской области возле военного полигона пуля попала в шею гражданского. Ее выпустили в полутора километрах далее, на плановых учениях.
Об этом случае пишет УНН с опорой на информацию ГБР.
Шею невоенного мужчины задило пулей из автомата Калашникова.
— По предварительной информации, 18 ноября 2021 года вблизи города Никополь 54-летний мужчина со своей женой собирал дрова в лесу близ полигона, где в это время военнослужащие проводили учебные стрельбы. Одна из пуль, выпущенный из автомата Калашникова, попала в шею мужа, — уточнили в бюро.
В ведомстве поспешили заявить о том, что берут на себя расследование этого несчастного случая.
— Следователи ГБР начали уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих, — сказано в сообщении.
Дело завели по статье о халатнлм отношении к военной службе. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Напомним, пять лет назад под Николаевом на территории Широколановского полигона в результате взрыва погиб мужчина.
В Днепропетровской области возле военного полигона пуля попала в шею гражданского. Ее выпустили в полутора километрах далее, на плановых учениях.
Об этом случае пишет УНН с опорой на информацию ГБР.
Шею невоенного мужчины задило пулей из автомата Калашникова.
— По предварительной информации, 18 ноября 2021 года вблизи города Никополь 54-летний мужчина со своей женой собирал дрова в лесу близ полигона, где в это время военнослужащие проводили учебные стрельбы. Одна из пуль, выпущенный из автомата Калашникова, попала в шею мужа, — уточнили в бюро.
В ведомстве поспешили заявить о том, что берут на себя расследование этого несчастного случая.
— Следователи ГБР начали уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих, — сказано в сообщении.
Дело завели по статье о халатнлм отношении к военной службе. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Напомним, пять лет назад под Николаевом на территории Широколановского полигона в результате взрыва погиб мужчина.