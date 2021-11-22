В Днепропетровской области возле военного полигона пуля попала в шею гражданского. Ее выпустили в полутора километрах далее, на плановых учениях.

Об этом случае пишет УНН с опорой на информацию ГБР.

Шею невоенного мужчины задило пулей из автомата Калашникова.

— По предварительной информации, 18 ноября 2021 года вблизи города Никополь 54-летний мужчина со своей женой собирал дрова в лесу близ полигона, где в это время военнослужащие проводили учебные стрельбы. Одна из пуль, выпущенный из автомата Калашникова, попала в шею мужа, — уточнили в бюро.

В ведомстве поспешили заявить о том, что берут на себя расследование этого несчастного случая.

— Следователи ГБР начали уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих, — сказано в сообщении.

Дело завели по статье о халатнлм отношении к военной службе. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Напомним, пять лет назад под Николаевом на территории Широколановского полигона в результате взрыва погиб мужчина.