Заведующая отделением патологии беременных «Родильный дом № 2» продолжает работать, несмотря на сообщение о подозрении в халатном отношении к своим обязанностям, вследствие чего умерла роженица.

Об этом сообщает «Суспільне».

В управоении здравоохранения Николаевского горсовета отметили, что заведующую не отстраняли от работы на время проведения следствия. Официальную причину смерти женщины не назвали, ссылаясь на часть 4 статьи 285 Гражданского кодекса Украины – «Право на информацию о состоянии здоровья». Ребенок во время родов выжил.

Согласно информации в документе, случай смерти роженицы рассматривала комиссия медучреждения, городского и областного управлений здравоохранения. Однако о результатах рассмотрения не сообщили.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2021 года в роддомах Николаева умерли три женщины, в течение 2020 года - одна.

Напомним, что в ходе досудебного расследования установлено, что заведующая отделением патологии беременных «Родильный дом № 2» приступила к операции кесарева сечения роженицы без участия ассистирующего хирурга, а в дальнейшем неверно рассчитала объем кровопотери роженицы и неверно избрала соответствующую терапию, в результате чего женщина умерла.