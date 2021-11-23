Утром, 23 ноября, городская охрана нашла в Черноморске почерневшее тело мертвой женщины. Оказалось, что мысль сжечь труп пришла в голову ее сожителю, с которым они принимали наркотические вещества на пару.

Об этом пишет «Думская».

Сотрудники КП «Муніципальна варта» нашли бездомного, который признался, что это его рук дело и таким образом он пытался кремировать подругу, умершую несколько недель назад.

Пара проживала в квартире в этом же районе. По словам мужчины, его знакомую убила передозировка.

Разговорчивого поджигателя транспортировали в полицейское отделение.

Напомним, в Бердянске дети подожгли ровесника ради видеоролика для социальных сетей.