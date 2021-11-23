Житель Николаева подозревается в государственной измене. Он пытался продать иностранцам секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации правоохранителей, николаевец уже получил за данные несколько авансов от иностранцев.

– После длительных и объемных исследований большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка может нанести вред обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства, – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Уже сейчас установлено, что сведения с ограниченным доступом житель Николаева, ранее работавший на одном из отечественных оборонных предприятий, оценил в 2 миллиона долларов.

– Обманом злоумышленник получил от своего бывшего коллеги немаловажную часть проекта, к работе над которым последний был непосредственно вовлечен. В ходе проведения спецоперации контрразведчики задокументировали получение нескольких авансов от иностранцев в размере 7 тысяч долларов, – сообщают в СБУ.

Правоохранители разоблачили злоумышленника при передаче 243 тысяч долларов за указанную часть оборонных сведений. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила возможность передачи тайных оборонных сведений представителям российских спецслужб. В ходе оперативных действий силовики разоблачили одного из командиров воинской части Западного региона, скрыто собиравшего секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на территории Украины.