На ступеньках, которые ведут к Ингульскому мосту, прохожие увидели молодого человека, который лежал в застывшей позе и не подавал признаков жизнедеятельности. На место вызвали полицию.

Об этом пишет издание «Новости-Н».

По данным издания, в этот район сразу приехал наряд полиции и следственно-оперативная группа из Центрального районного отдела полиции. Правоохранители установили, что мужчина среднего возраста мертв.

При поверхностном осмотре на теле не нашли признаков, которые могли бы указать на насильственный характер смерти.

Покойника отвезли судмэдэкспертам, которые вскроют тело и сделают заключение о причине кончины.

Как сообщалось, в здании по проспекту Богоявленскому нашли тело мужчины.