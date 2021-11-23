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Бывшего судью Соломенского райсуда города Киева Сергея Зинченко обнаружили мертвым, адвокатка утверждает, что его убили из огнестрельного оружия.
Об этом написала юрист Лариса Криворучко.
У убитого осталась семья.
— Трагическая новость: застрелили клиента — экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича, — сообщила адвокатесса.
Пресса указывает, что его бездыханное тело нашли еще 5 дней назад.
Зинченко был известен по истории с взяткой. В 2017 году попался на сумме в 22 тысячи долларов. Через два года после этого ушел из суда и занялся адвокатурой.
Напомним, в сентябре в Броварском районе Киевщины нашли мертвым судью Виталия Писанца, который рассматривал дело об убийства журналиста Павла Шеремета.
Бывшего судью Соломенского райсуда города Киева Сергея Зинченко обнаружили мертвым, адвокатка утверждает, что его убили из огнестрельного оружия.
Об этом написала юрист Лариса Криворучко.
У убитого осталась семья.
— Трагическая новость: застрелили клиента — экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича, — сообщила адвокатесса.
Пресса указывает, что его бездыханное тело нашли еще 5 дней назад.
Зинченко был известен по истории с взяткой. В 2017 году попался на сумме в 22 тысячи долларов. Через два года после этого ушел из суда и занялся адвокатурой.
Напомним, в сентябре в Броварском районе Киевщины нашли мертвым судью Виталия Писанца, который рассматривал дело об убийства журналиста Павла Шеремета.