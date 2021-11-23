Бывшего судью Соломенского райсуда города Киева Сергея Зинченко обнаружили мертвым, адвокатка утверждает, что его убили из огнестрельного оружия.

Об этом написала юрист Лариса Криворучко.

У убитого осталась семья.

— Трагическая новость: застрелили клиента — экс-судью Соломенского районного суда г. Киева Зинченко Сергея Владимировича, — сообщила адвокатесса.

Пресса указывает, что его бездыханное тело нашли еще 5 дней назад.

Зинченко был известен по истории с взяткой. В 2017 году попался на сумме в 22 тысячи долларов. Через два года после этого ушел из суда и занялся адвокатурой.

Напомним, в сентябре в Броварском районе Киевщины нашли мертвым судью Виталия Писанца, который рассматривал дело об убийства журналиста Павла Шеремета.