Сегодня, 24 ноября, правоохранители прекратили работу борделя, замаскированного под стриптизклуб в Николаеве.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, организовали бизнес супружеская пара, привлекшие к преступной деятельности еще четырех знакомых женщин, которые работали администраторами.

Они же контролировали работу барменов, официантов, танцовщиц, непосредственно предоставлявших платные сексуальные услуги, получение и распределение денежных средств, а также подбор девушек для работы.

— В клубе работало около 25 «танцовщиц», среди которых и несовершеннолетние. Для ведения бизнеса злоумышленники арендовали специальное здание. Сексуальная услуга стоила от 3000 до 8000 гривен в час, — сказано в сообщении.

Владелицу бизнеса и одну из администраторов следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, трем другим фигурантам — сообщили о подозрении по ч. 2 и ч.3 ст. 303 УК Украины (сутенерство).

Ранее николаевские правоохранители разоблачили бордель, который работал под видом массажного салона.