В российское шахте «Листвяжная» на уровне четверти километра случилось задымление, известно об 11 мертвых шахтерах. Выбраться из западни не смогли больше четырех десятков горняков.

Об этом информирует BBC.

Пресса разделилась в причинах трагедии. Согласно одной из версии, загорелась угольная пыль. В другой утверждается о взрыве в вентиляционной шахте. Согласно актуальной информации, на глубине остаются 46 человек из 285, которые были под землей во время инцидента.

— Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет. Газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымленность слабая, — заявил губернатор Кемеровской области, где расположен объект.

В местные больницы уже свезли 43 пострадавших, 4 из них в очень тяжелом состоянии. Большая часть шахтеров отравили организм продуктами горения.