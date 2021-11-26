Президент Чехии Милош Земан, которого утром 25 ноября выписали из больницы, вечером этого же дня был снова госпитализирован после положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщила канцелярия главы государства.

— В четверг, 25 ноября 2021 года, президента Милоша Земана во дворце Ланы проверили на наличие болезни COVID-19. К сожалению, результат теста был положительным, — заявили в Пражском граде.

Врач президента профессор Мирослав Заворал решил, что Милошу Земану следует вернуться в Центральный военный госпиталь.

«Скорая» с Милошем Земаном прибыла в больницу около 19.30.

Рабочая программа президента «будет приостановлена на время лечения COVID-19», отметили в его канцелярии.

Следует отметить, что Милош Земан ранее сделал три прививки от коронавируса.

Напомним, Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге еще в сентябре.