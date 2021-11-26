На шахте «Лестяжная» в Кемеровской области из-за пожара и задымления погибли 52 человека. На момент аварии там было 285 шахтеров, но большинство из них удалось эвакуировать.

Как пишет hromadske, все началось со взрыва в вентиляции утром 25 ноября.

Вследствие этого начался пожар и задымление, из-за которых скорость эвакуации горняков была чрезвычайно важной. Сначала сообщалось об 11 погибших, потом связь со спасателями прервалась. Из-за высокой концентрации газа поиски прекратили.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций отмечали, что аппарат для дыхания в таких условиях может проработать только 4 часа. В конце концов количество жертв резко возросло — до 52, включая шестерых спасателей.

Правоохранители уже задержали директора шахты и его заместителя. Им инкриминируют промышленную халатность: только в 2021 году регулятор обнаружил более 900 нарушений на шахте, ее работу приходилось приостанавливать 9 раз.

В Кемеровской области объявили трехдневный траур по погибшим.

Напомним, что в Кривом Роге произошел обвал на шахте «Терновская». В результате обрушения породы пострадали двое работников шахты.