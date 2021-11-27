В результате взрыва бытового газа в субботу, 27 ноября, от сердечного приступа умер один пострадавший.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По информации спасателей, от пережитого стресса у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Ему вызвали «скорую помощь», но медики не успели оказать пострадавшему помощь. Он скончался на месте.

Известно, что по состоянию на 12:00 спасатели с помощью крана продолжают демонтировать поврежденные конструкции дома и искать потерпевших.

На месте работают 116 человек, среди которых, кроме спасателей, есть сотрудники облгаза, облэнерго, кинологи, медики и психологи, и 27 единиц техники.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям. На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Трансляцию с места событий ведет Суспільне.

Напомним, взрыв прозвучал сегодня утром, разрушены четвертый и пятый этажи жилого дома.