Сегодня утром, 27 ноября, в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Из-за взрыва разрушились четвертый и пятый этажи пятиэтажного дома, всего в здании шесть подъездов.

— Два человека заблокированы на пятом этаже. Насчет других пострадавших информация уточняется. Разрушены две квартиры, — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Ильяна Пацюк в комментарии Суспільному.

На месте работают 20 спасателей, 5 единиц техники и медики. В соцсетях жители Новой Одессы делятся фотографиями и видео с места происшествия.

Ситуацию прокомментировал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Он рассказал, что на место происшествия выехали его заместитель Игорь Кузьмин и глава районной администрации Игорь Мухарский.

Напомним, днем ранее в Николаевской области тушили хозяйственную постройку, в пожаре пострадал мужчина.