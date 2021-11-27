В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Новой Одессе скончалась женщина, она стала второй жертвой трагедии.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Указывается, что в 16:46 спасатели деблокировали тело жительницы квартиры на 5 этаже дома. Медики констатировали смерть женщины. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Позже спасатели уточнили, что погибшей оказалась женщина из супружеской пары, живущей в квартире №9.

Напомним, сегодня утром, 27 ноября, в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.