В центре британского Ливерпуля убили ножом двенадцатилетнюю Аву Уайт, которая была послом мира в благотворительной организации.

О жестоком нападении пишет The Independent.

В убийстве ребенка заподозрили сверсников. Полиция задержала четырех тинейджеров – одного в возрасте 13 лет, двум исполнилось 14, еще одному — 15. Полиция сообщает, что на нее напали с ножом после ссоры на городской улице, однако найти орудие преступления пока не удалось.

Детектив, которая ведет расследование, заявила, что у нее есть свидетели, в том числе члены семьи и друзья. Суперидендант Сью Кумбс добавила, что правоохранители изучили камеры видеонаблюдения с места и сейчас восстанавливают картину.

Ава Уайт была амбассадором благотворительной организации Peace Foundation, который основала семейная пара, чьего сына убила бомба Ирландской революционной армии в 1993 году. В фонде уже назвали произошедшее со школьницей трагедией.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон заявила, что город был «полностью опустошен случившимся».

— В ближайшие дни и недели я сделаю все возможное, чтобы решить проблемы и опасения, которые, по понятным причинам, будут испытывать наши жители, — добавила глава города.

Напомним, cемейную пару, которая назвала своего ребенка в честь Адольфа Гитлера, осудили в Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе Национальное действие.