Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать обломки жилого дома в Новой Одессе и искать жертв взрыва.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Аварийно-спасательные работы на участке, где произошел взрыв газа, продолжают посменно. На территории обеспечели освещение, развернуты две палатки ГСЧС и палатка Красного Креста. Кроме того, работники Национальной полиции организовали охрану общественной безопасности.

Как известно, сегодня утром, 27 ноября, в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа. Жертвами трагедии стали как минимум двое человек.