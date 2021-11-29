В учебное время в кабинете информатики учебно-воспитательного комплекса №111 начали отваливаться и падать элементы потолка. Помещение засыпало пылью и крошкой.

Об этом передает «Думская».

Городские власти поспешили заверить, что среди учеников никто не пострадал, всех детей перевели в другие классы.

В здании работают специалисты, которые оценивают состояние кровли в учебном учреждении.

Ранее сообщалось, в двухэтажном многоквартирном доме в Николаеве обвалился потолок.