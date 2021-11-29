Возле города Немиров на Винниччине на территории ЧАО «Райагрохим» из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

Инцидент произошел сегодня, 29 ноября, в 09:05. В 11:00 подразделения ГСЧС проводили осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Жертв и пострадавших нет.

Отделение радиационной, химической и биологической защиты устанавливает причины утечки. В 11:00 спасатели ожидали прибытие автоцистерны для перекачки.

Напомним, причиной массового замора рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области назвали аммиак, который выделился из-за природных, а не техногенных процессов.