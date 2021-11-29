В центре Южноукраинска мужчина напал на прохожую, сбил ее с ног ударом в лицо и начал бить ногами.

Видео с камер наблюдения распространило издание ЮжкаNews.City.

Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Соборности и улицы Дружбы Народов возле 16-этажного жилого дома. Вечером 28 ноября запись с камеры появилась в соцсетях.

— Правоохранители объяснили, что в настоящее время устанавливается личность обидчика. После выяснения обстоятельств и уведомления о подозрении полиция даст комментарий СМИ, — отметили журналисты издания.

Ранее сообщалось, что сын адвоката из Южноукраинска Евгений Семенов смертельно ранил ножом 25-летнего жителя Николаева за то, что тот сделал ему замечание за рукоприкладство.