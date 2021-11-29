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В центре Южноукраинска мужчина напал на прохожую, сбил ее с ног ударом в лицо и начал бить ногами.
Видео с камер наблюдения распространило издание ЮжкаNews.City.
Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Соборности и улицы Дружбы Народов возле 16-этажного жилого дома. Вечером 28 ноября запись с камеры появилась в соцсетях.
— Правоохранители объяснили, что в настоящее время устанавливается личность обидчика. После выяснения обстоятельств и уведомления о подозрении полиция даст комментарий СМИ, — отметили журналисты издания.
Ранее сообщалось, что сын адвоката из Южноукраинска Евгений Семенов смертельно ранил ножом 25-летнего жителя Николаева за то, что тот сделал ему замечание за рукоприкладство.
В центре Южноукраинска мужчина напал на прохожую, сбил ее с ног ударом в лицо и начал бить ногами.
Видео с камер наблюдения распространило издание ЮжкаNews.City.
Инцидент произошел днем на пересечении проспекта Соборности и улицы Дружбы Народов возле 16-этажного жилого дома. Вечером 28 ноября запись с камеры появилась в соцсетях.
— Правоохранители объяснили, что в настоящее время устанавливается личность обидчика. После выяснения обстоятельств и уведомления о подозрении полиция даст комментарий СМИ, — отметили журналисты издания.
Ранее сообщалось, что сын адвоката из Южноукраинска Евгений Семенов смертельно ранил ножом 25-летнего жителя Николаева за то, что тот сделал ему замечание за рукоприкладство.