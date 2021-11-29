Сегодня, 29 ноября, по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева коммунальщики косили траву после дождя и, предварительно не убрав листву.

Соответствующее видео в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском городском совете».

— Ничего не меняется. Продолжают пилить лисья сухие. С обоих сторон по Космонавтов перед площадью Победы. Ну, вот это что?! Идиотизм! Он еще и возмущается. Вот что он делает? Воду разметает? — возмутился Анатолий Шустер.

На видео видно, как рабочий косит траву на обочине у дороги, поднимая брызги воды и цепляется косой за опавшие листья.

Ранее сообщалось, что 18 ноября, по проспекту Мира в Николаеве косили газоны. Рабочих не смущало не только неподходящее время года, но и опавшая листва.