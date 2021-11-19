В четверг, 18 ноября, по проспекту Мира в Николаеве косили газоны. Рабочих не смущало не только неподходящее время года, но и опавшая листва.

Видео опубликовала депутат Николаевского горсовета Светлана Бабарика на своей странице в Facebook.

«Николаев... Ингульский район. Сегодняшний покос травы по проспекту Мира!!! Может сначала нужно убрать листву?! », — написала она 18 ноября.

Отметим, что администрация Ингульского района только в сентябре заключила договор с ООО «Спецспектр клин», выигравшим торги на услуги по уборке зеленых зон и покос газонов до конца года еще в июле. Согласно дополнительному соглашению, подрядчик должен до конца 2021 года покосить 1 миллион 750 тысяч м2 газонов, на что предусмотрено 1,4 миллиона гривен. Примечательно, что уборка опалых листьев входит в этот же договор. На нее заложили почти 2,3 миллиона гривен.

При этом как оказалось, на проспекте Мира покос газонов администрация не заказывала. Там «Преступности.НЕТ» сообщили, что работы по покосу травы на проспекте Мира заказывали не они, а Департамент ЖКХ Николаевского городского совета. В администрации отметили, что за проспект Мира отвечает именно Департамент ЖКХ. Какую сумму потратили на покос травы, пока что неизвестно.

В связи с инцидентом депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный подал депутатский запрос в Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«После появления информации о том, что наш любимый департамент ЖКХ заказал стрижку травы на газонах в конце ноября, то почему-то подумал, что с таким же успехом можно было бы оплачивать работы на: мытьё асфальта во время дождя, обогрев воздуха летом, разгон воздуха во время ветра или перемешивание воды в реке. Очевидно, что заказ этих бесполезных работ — обыкновенная отмывка бюджетных средств. Обычно такие схемы проворачивают через своих людей. Хочу узнать кто именно выполнял эти работы для департамента ЖКХ и как часто департамент привлекает этих исполнителей работ. А также, кто несёт ответственность за контроль работ перед закрытием актов выполненных работ и кто их подписывает», — прокомментировал депутат.

Напомним, летом в Госаудитслужбе сообщили, что ряд подрядчиков, заключивших с Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета договора по благоустройству, озеленению и содержанию насаждений, завышали объемы работ. В итоге ДЖКХ переплатил 10,7 миллиона гривен.

Напомним, видеоблогер Олег Мудрак уверен, что для Николаева проблемы по уходу за зелеными насаждениями и обрезке деревьев в последнее время стали очень актуальными, мол, некошеные газоны, сухая трава и варварски обрезанные деревья стали нормой.