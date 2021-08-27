В Госаудитслужбе сообщили, что ряд подрядчиков, заключивших с Департаментом ЖКХ Николаевского горсовета договора по благоустройству, озеленению и содержанию насаждений, завышали объемы работ. В итоге ДЖКХ переплатил 10,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют выводы аудита бюджета Николаева с 2018 года по 31 марта 2021, проведенного Управлением Южного офиса Госаудитслужбы, пишут НикВести.

«Установлено отсутствие надлежащего контроля за предоставлением услуг по организации благоустройства и озеленения территорий, содержания зеленых насаждений, вследствие чего за период с мая 2019 года по февраль 2021 лишне уплачено бюджетных средств на общую сумму 10 758,87 тыс. гривен», — говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что Департамент ЖКХ заключил договоры с физическими лицами-предпринимателями Мироненко, Спинатий, Кажанова, Воробьева, Бутук и Анищенко по предоставлению услуг благоустройства, озеленения и содержания зеленых насаждений.

В отчете указано, что данные предприниматели включили в акты приема предоставленных услуг недостоверные данные по поводу их объема, за которые ДЖКХ заплатил 10 миллионов 758 тысяч 87 гривен.

Напомним, видеоблогер Олег Мудрак уверен, что для Николаева проблемы по уходу за зелеными насаждениями и обрезке деревьев в последнее время стали очень актуальными, мол, некошеные газоны, сухая трава и варварски обрезанные деревья стали нормой.

Ранее сообщалось, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на содержание зеленых зон в Заводском района города 6,2 миллиона гривен на протяжении года.

Также Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирался потратить 7,8 миллиона гривен на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2021 году.