Сегодня, 29 ноября, в криворожской больнице №16 нашли тело пожилого мужчины, лежавшего в отделении для больных COVID-19.

Об этом пишет «Первый Городской».

Пенсионер сделал прыжок с восьмого этажа, воспользовавшись неразберихой из-за ремонта. Обычно в палатах и коридорах окна закрыты, однако одно открытое отверстие найти удалось. Через него пожилой человек и выбросился на землю.

При падении мужчина не выжил, предсмертной записки обнаружить не удалось. Помимо COVID-19, он лечился и от атеросклероза с энцефалопатией.

Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Напомним, в Николаеве из окна больницы скорой медицинской помощи выпал мужчина.