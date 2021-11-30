Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановлено судоходство. Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому невозможно из-за порывов ветра и запрета высадки лоцманов.
Об этом сообщают «Крым.Реалии».
— С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100, —сказал пресс-секретарь «Росморречфлота» оккупантов Алексей Кравченко.
По данным спасателей, в Крыму из-за сильного ветра произошли веерные отключения света в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
— В связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 000 человек, — заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов.
Напомним, летом этого года российские военные получили право блокировать территории и акватории объектов, которые находятся под охраной Росгвардии. В этот перечень вошел Керченский пролив и мост через него.
Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановлено судоходство. Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому невозможно из-за порывов ветра и запрета высадки лоцманов.
Об этом сообщают «Крым.Реалии».
— С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов ждут прохода с севера на юг, с юга на север тоже около 100, —сказал пресс-секретарь «Росморречфлота» оккупантов Алексей Кравченко.
По данным спасателей, в Крыму из-за сильного ветра произошли веерные отключения света в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
— В связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 000 человек, — заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов.
Напомним, летом этого года российские военные получили право блокировать территории и акватории объектов, которые находятся под охраной Росгвардии. В этот перечень вошел Керченский пролив и мост через него.