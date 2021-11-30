В Полтавском следственном изоляторе умерла 20-летняя девушка, которую в сентябре приговорили к 15 годам заключения за убийство инструктора тира.

Об этом сообщает Суспільне.

— 29 ноября в СИЗО умерла Вероника Моторина, которая была осуждена по делу об умышленном убийстве инструктора полтавского тира. Эту информацию Общественному подтвердил руководитель областного центра экстренной медпомощи Дмитрий Лавренко, — говорится в сообщении.

По словам Дирия Лавренко, вызов бригады экстренной медицинской помощи поступил 29 ноября в 19:32. Врачи выполняли реанимационные мероприятия. В 20:53 медики констатировали биологическую смерть девушки.

Интернет-издание «Полтавщина» со ссылкой на один из Telegram-каналов пишет о том, что девушка целый день ничего не ела, курила и пила кофе. После этого она перенесла эпилептический приступ. Сотрудники СИЗО и врачи не смогли спасти ее жизнь.

28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы назначил девушке 15 лет тюрьмы. По дороге в СИЗО она совершила попытку самоубийства. С того времени она находилась в следственном изоляторе, а не в тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу, и продолжалась апелляция.

7 февраля 2020 года девушка в тире застрелила 64-летнего инструктора. Она утверждала, что это произошло случайно.