У побережья Сальвадора разбился военный самолет, погиб сын министра обороны страны Фрэнсис Мерино Монрой — Херардо Антонио Мерино.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.
— Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели, – написал он.
По словам Наиба Букеле, министр обороны лично руководил поисковой операцией.
Как отмечается, самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне. Всего на борту находились три человека, все они погибли.
Напомним, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек.
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У побережья Сальвадора разбился военный самолет, погиб сын министра обороны страны Фрэнсис Мерино Монрой — Херардо Антонио Мерино.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.
— Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели, – написал он.
По словам Наиба Букеле, министр обороны лично руководил поисковой операцией.
Как отмечается, самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне. Всего на борту находились три человека, все они погибли.
Напомним, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек.