У побережья Сальвадора разбился военный самолет, погиб сын министра обороны страны Фрэнсис Мерино Монрой — Херардо Антонио Мерино.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.

— Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двух его товарищей среди обломков самолета, которым они летели, – написал он.

По словам Наиба Букеле, министр обороны лично руководил поисковой операцией.

Как отмечается, самолет упал при выполнении задания в прибрежной зоне. Всего на борту находились три человека, все они погибли.

Напомним, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек.