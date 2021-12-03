В больнице Подкарпатского воеводства Польши врачи забыли в брюшной полости у мужчины металлический предмет и зашили разрез. Он ходил с дополнительным грузом в теле полтора года.

Об этом сообщает Rynek Zdrowia.

Благодаря Уполномоченному по правам пациентов мужчина получил компенсацию за оставление в его теле инородного тела во время операции по удалению желчного пузыря.

О том, что у него в брюшной полости забыли инструмент пациент узнал только через полтора года, когда попал в ту же больницу. Медики отказались признавать ответственность за ошибку и предположили, что посторонний предмет остался в теле мужчины во время другой операции.

Суд не согласился с позицией больницы и сослался на заключение эксперта, которое четко показало, что до операции была проведена диагностика брюшной полости и инородных тел тогда не нашли.

В силу всех обстоятельств суд присудил пострадавшему пациенту компенсацию в размере 40 тысяч злотых, которую апелляционный суд увеличил до 65 тысяч злотых (14,6 тысяч долларов).

Напомним, 9 и 10 августа в Николаевской области успешно прошли первые операции с временной остановкой сердца.