В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд «Дунайский экспресс» Одесса — Измаил. «Укрзалізниця» из-за этого инцидента обратилась в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

— Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда, — говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.

— АО «Укрзалізниця» возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы, — говорится в сообщении.

Напомним, «Укрзалізниця» проложила колею в зону отчуждения для перевозок радиоактивных отходов.