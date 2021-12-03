В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд «Дунайский экспресс» Одесса — Измаил. «Укрзалізниця» из-за этого инцидента обратилась в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
— Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда, — говорится в сообщении.
В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.
— АО «Укрзалізниця» возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы, — говорится в сообщении.
Напомним, «Укрзалізниця» проложила колею в зону отчуждения для перевозок радиоактивных отходов.
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В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд «Дунайский экспресс» Одесса — Измаил. «Укрзалізниця» из-за этого инцидента обратилась в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
— Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда, — говорится в сообщении.
В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подсчитывает убытки.
— АО «Укрзалізниця» возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы, — говорится в сообщении.
Напомним, «Укрзалізниця» проложила колею в зону отчуждения для перевозок радиоактивных отходов.