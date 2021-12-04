В субботу днем, 4 декабря, на улице 2-й Экипажной возле горбольницы Николаева № 1 ВАЗ въехал в остановку общественного транспорта.
Фотографиями свидетели происшествия поделились в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».
Как уточнили Новости-N, у ВАЗа неожиданно лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался остановку. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, летом в Баштанском районе Николаевской области водитель Mitsubishi врезался в магазин.
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В субботу днем, 4 декабря, на улице 2-й Экипажной возле горбольницы Николаева № 1 ВАЗ въехал в остановку общественного транспорта.
Фотографиями свидетели происшествия поделились в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».
Как уточнили Новости-N, у ВАЗа неожиданно лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался остановку. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, летом в Баштанском районе Николаевской области водитель Mitsubishi врезался в магазин.