В субботу днем, 4 декабря, на улице 2-й Экипажной возле горбольницы Николаева № 1 ВАЗ въехал в остановку общественного транспорта.

Фотографиями свидетели происшествия поделились в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева и области».

Как уточнили Новости-N, у ВАЗа неожиданно лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался остановку. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, летом в Баштанском районе Николаевской области водитель Mitsubishi врезался в магазин.