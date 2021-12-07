В африканском государстве Бурунди произошел пожар в тюрьме столичного города Гитега.

Об этом сообщает Корреспондент.

— Пожар в центральной тюрьме Гитеги: 38 погибли, в том числе 12 от удушья, 69 серьезно пострадали, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, произошел примерно в 4:00 часов ночи (время совпадает с киевским, — прим.) На место сразу прибыли сотрудники Красного Креста и пожарные, однако «быстро покинули» здание.

— На их лицах можно было прочитать выражение ужаса, — пишет издание.

Известно, что огонь охватил все корпуса тюрьмы, кроме здания, где содержались женщины. Дороги, ведущие к тюрьме, перекрыли полиция и военные. Позже к тюрьме пришли родственники заключенных, которые пытаются выяснить их судьбу.

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