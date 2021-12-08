Сегодня ночью, 8 декабря, на проспекте Героев Украины в Николаеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновник аварии — водитель автомобиля Ford Transit сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Николаева.

— Горе-водитель факт опьянения не отрицал, наоборот, кичился перед полицейскими, что за аналогичное правонарушение уже несколько раз привлекался к ответственности и даже лишен права управления, — рассказали в полиции.

28-летний водитель согласился пройти тест на состояние опьянения, результат которого составил 1,41 промилле, что больше чем в семь раз превышает разрешенную норму.

Патрульные составили на него ряд протоколов, а именно: протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ч.4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.

Напомним, количество погибших в ДТП с участием грузовика и маршрутки, которое произошло под Черниговом возросло до 13.